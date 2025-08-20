Азаров заявил, что Зеленский боится прямо возражать Трампу

Экс-премьер Украины отметил, что поэтому Зеленский демонстрирует двойственную позицию в вопросах мирного урегулирования

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский боится напрямую возразить президенту США Дональду Трампу, поэтому демонстрирует двойственную позицию в вопросах мирного урегулирования. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

По его словам, такую позицию Зеленского поддерживают западные кураторы, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. "Зеленский вот Трампу не посмел возражать, но и продолжает бубнить свою линию", - отметил экс-премьер.

В качестве примера он привел встречу Трампа и Зеленского в Белом доме 18 августа. "При Трампе, когда тот ему сказал, что вы про Крым забудьте, а по этим территориям готовься, так сказать, к тому, чтобы идти на компромисс, Зеленский промолчал, он ничего не сказал. А когда он вышел делать заявления, он опять повторил ту самую песню, с которой он ехал, что это противоречит конституции, что народ не поддерживает, - напомнил Азаров. - Вот двойственная его позиция".

При этом экс-премьер раскритиковал Зеленского за апелляции к закону и народу на фоне силовой мобилизации в стране. "Он что, народ спрашивает, когда загоняет в бусики, когда людей молодых хватает и так далее?" - указал он.

Трамп ранее также выражал недовольство высказываниями Зеленского относительно территориальных вопросов и подчеркивал, что "некоторые обмены территориями" будут. Украинское издание "Страна" со своей стороны отмечало, что ссылка Зеленского на конституцию в качестве причины отказа от вывода войск из Донбасса не имеет оснований, так как для этого достаточно одного лишь приказа командования.