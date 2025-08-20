Журналист Гленн: вопрос об облике Зеленского в Вашингтоне касался уважения к США

Зеленского часто спрашивают, почему он не надевает костюм на встречи с мировыми лидерами

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Вопрос в Белом доме Владимиру Зеленскому о его отказе от появления в деловом костюме и при галстуке в Вашингтоне касался уважения к Соединенным Штатам. Такое пояснение 19 августа дал ТАСС освещающий деятельность Белого дома корреспондент американской медиакомпании Real America's Voice (RAV) Брайан Гленн, который в феврале задал Зеленскому в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне вопрос относительно его нарядов на публике. А 18 августа Гленн вновь затронул эту тему на новой встрече Зеленского и Трампа в Белом доме.

"Вопрос был в действительности направлен на то, чтобы понять уровень уважения Зеленского к этой стране (США - прим. ТАСС)", - сказал Гленн.

"Когда он (Зеленский - прим. ТАСС) явился в Овальный кабинет [Белого дома] в феврале, <...> часто задавался вопрос: "Почему этот парень [не] носит костюм, когда встречается с мировыми лидерами?" - отметил журналист. Зеленский, видимо, стараясь создать образ военного лидера, появляется на публике, в том числе на международных встречах, исключительно небритым, облаченным не в костюм, без галстука, в каком-то подобии полевой формы. При этом Гленн также констатировал, что как минимум часть населения США не поддерживает идею продолжения оказания финансовой помощи Киеву.

"Когда он (Зеленский - прим. ТАСС) прибыл в тот февральский день, вы видели, что на нем была надета какая-то штука, которая выглядела как военный свитер. Президент Трамп это немедленно прокомментировал", - напомнил корреспондент RAV. "По моему мнению, его наряд в тот февральский день действительно задал тон всему остальному, что произошло в Овальном кабинете. И, конечно, мы все знаем, как тогда развивались события при участии вице-президента [США Джей Ди] Вэнса. И, конечно, был вопрос от меня. Разговор [в Овальном кабинете] не задался", - отметил Гленн.

"То, что мы видели вчера (18 августа - прим. ТАСС), представляло собой разворот на 180 градусов по сравнению с увиденным нами в феврале. Вчера (18 августа - прим. ТАСС) он явился хорошо одетым, по моему мнению. Я собирался сделать ему комплимент, касающийся его наряда, в том случае, если бы на нем был костюм. Чтобы дать ему понять, что поступать так (то есть, использовать общепринятый деловой стиль - прим. ТАСС) - это демонстрация уважения [к другой стороне], что мы как американцы высоко это ценим. И я так и поступил, сказал, что он отлично выглядит. И он в действительности ответил, в шутливом и едком ключе: дескать, на мне, возможно, надет тот же самый костюм. Мне показалось это смешным, я это совершенно не принял на свой счет, это было смешно", - рассказал Гленн.

Изменило ход встречи?

С его точки зрения, "это (наряд Зеленского - прим. ТАСС) изменило ход вчерашней (18 августа - прим. ТАСС) встречи в Овальном кабинете". "Мне кажется, к лучшему, позволило продолжать мирные переговоры, улучшило настроение ему (Зеленскому - прим. ТАСС), и, разумеется, президент Трамп получил от всего этого удовольствие. Он от души посмеялся. Никогда не видел, чтобы Трамп так смеялся в Овальном кабинете, да и вообще где бы то ни было, как вчера", - подчеркнул Гленн, которого нынешний американский лидер знает лично и которому едва ли не чаще других предоставляет возможность задавать вопросы.

Как констатировал репортер, "то было в феврале, сейчас на дворе август". "Между ними - несколько месяцев дальнейшего кровопролития, больше смертей с обеих сторон, жертв. Украине, по сути, приходится ставить под ружье бойцов в преклонном возрасте, некоторые публикации свидетельствуют также о призыве лиц с инвалидностями", - сказал Гленн. "Нынешняя [встреча] была очень своевременной. Он (Зеленский - прим. ТАСС) находится в той точке, когда нам нужно добиться мирной сделки", - убежден журналист.

Как сообщила 18 августа газета The Wall Street Journal, представители Белого дома попросили Владимира Зеленского надеть костюм и галстук на встречу с Трампом. Тем не менее он приехал на переговоры без галстука и в пиджаке военного стиля, будучи одетым во все черное. В феврале на переговоры в Белом доме Зеленский надел черный свитер и черные штаны, тогда американский лидер с иронией отметил, что тот "принарядился".