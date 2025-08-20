МИД Китая заявил, что достиг консенсуса с Индией по началу переговоров о границе

Встреча министра иностранных дел КНР и премьер-министра Индии прошла 19 августа в Нью-Дели

ПЕКИН, 20 августа. /ТАСС/. Дипломаты Китая и Индии пришли к консенсусу по поводу начала переговоров о делимитации совместной границы. Об этом сообщил МИД КНР.

"Мы достигли нового консенсуса по вопросам, касающимся регулярного контроля, поддержания мира и спокойствия в приграничных районах, урегулирования чувствительных аспектов и начала переговоров по делимитации границ в тех районах, где для этого есть условия", - приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства слова главы МИД КНР Ван И, который 19 августа встретился в Нью-Дели с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Как уточнил дипломат, в ходе "всестороннего и глубокого общения" стороны пришли к взаимопониманию по возобновлению диалога во всех областях. По словам Ван И, Китай и Индия планируют продвигать взаимовыгодное сотрудничество, придерживаться многостороннего подхода, "сообща реагировать на глобальные вызовы и противодействовать одностороннему давлению".

Между Китаем и Индией в Гималаях отсутствует демаркированная граница, их разделяет линия фактического контроля - это остается источником напряженности на протяжении десятилетий. Последнее серьезное обострение в этом районе произошло в мае 2020 года, когда в горной области Ладакх были столкновения между индийскими и китайскими военнослужащими. Пекин и Нью-Дели стянули туда 50 тыс. солдат и офицеров, тяжелую артиллерию, танки и авиацию.

В 2024 году Китай и Индия развели войска в районах Депсанг и Демчок в Восточном Ладакхе. Это произошло после того, как 23 октября председатель КНР Си Цзиньпин и Моди провели в ходе саммита БРИКС в Казани первую двустороннюю встречу впервые за последние почти пять лет.