Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что страны хотят вносить вклад в прогресс всего человечества

ПЕКИН, 20 августа. /ТАСС/. Власти Китая и Индии намерены укреплять сотрудничество по всем направлениям. Об этом сообщил МИД КНР.

"Мы будем добросовестно придерживаться важных договоренностей, которые были достигнуты между лидерами двух стран, укреплять взаимодействие и сотрудничество во всех областях, способствовать стабильному развитию китайско-индийских отношений, приносить больше пользы народам обоих государств", - приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства слова министра иностранных дел Китая Ван И, который 19 августа встретился в Нью-Дели с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Как уточнил Ван И, КНР намерена вместе с индийской стороной "вносить важный вклад двух цивилизаций" в прогресс всего человечества. Он напомнил, что отношения Китая и Индии "пережили взлеты и падения", и необходимо учитывать этот опыт.

"Вне зависимости от ситуации обе стороны должны придерживаться правильной позиции, воспринимать друг друга как партнеры, а не соперники, стремиться к стабильному урегулированию разногласий, не позволять пограничным спорам влиять на двусторонние отношения в целом", - подчеркнул Ван И.

Он отметил, что в нынешней международной ситуации стратегическая значимость китайско-индийских отношений становится все более заметной.