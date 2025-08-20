Одномоторный дрон считается первым способным работать наравне с военными самолетами беспилотником-невидимкой Китая

ГОНКОНГ, 20 августа. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК), вероятно, впервые продемонстрирует новый усовершенствованный малозаметный ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) FH-97 на параде в честь 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на фотографии с репетиции парада, появившиеся в социальных сетях.

На фото виден грузовик, который на репетиции везет некий БПЛА, укрытый брезентом. Однако его форма позволяет предположить, что это FH-97, указывает издание. Ранее НОАК демонстрировала только концептуальный прототип такого аппарата.

Этот одномоторный БПЛА, предназначенный для ударов по наземным целям, считается первым китайским беспилотником-невидимкой, способным проводить ударные операции совместно с военными самолетами. Газета отмечает, что представление на параде такого аппарата официально сделает Китай первой страной, имеющей на вооружении готовый беспилотник (названный "верный ведомый"), который может воевать в команде с пилотируемыми боевыми машинами.

На фотографиях с репетиции парада, как указывает SCMP, можно также увидеть два других ранее неизвестных БПЛА. Один из них отличается тонкой носовой частью, переходящей в более широкий фюзеляж, а другой - более широкой носовой частью. Оба аппарата были укрыты брезентом, что не давало возможности рассмотреть детали, однако они выглядели значительно крупнее беспилотников типа FH-97, отмечает газета.

3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, на котором Китай представит военную технику национального производства, находящуюся на вооружении. На церемонии будут присутствовать лидеры ряда стран, включая президента РФ Владимира Путина. Первая репетиция прошла 9-10 августа, вторая - 16-17 августа.

Власти Китая периодически проводят военные парады на площади Тяньаньмэнь в Пекине с 1949 года, когда была образована народная республика. Последний раз это произошло 1 октября 2019 года, когда страна праздновала 70-летие основания КНР.