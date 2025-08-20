Сербия платит высокую цену за свою политику, подчеркнул экс-премьер республики

БЕЛГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Отказ Белграда от присоединения к антироссийским санкциям является одной из ключевых причин сильного внешнего давления на Сербию. Об этом заявил экс-премьер и лидер правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич в эксклюзивном комментарии ТАСС.

"Сербия платит высокую цену за то, что проводит суверенную политику, не отказывается от Косово и Метохии, оказывает помощь Республике Сербской и не вводит санкции против России", - подчеркнул политик.

Он указал, что "Сербия - единственная страна в Европе, наряду с Белоруссией, которая не присоединилась к рестрикциям в отношении Москвы". "Нет сомнений, что именно это является одной из ключевых причин того, что все это время мы подвергаемся столь мощному давлению", - отметил Вучевич.

Президент Сербии Александар Вучич ранее подчеркивал, что Сербия не намерена вводить санкции против Российской Федерации и продолжит проводить независимую и принципиальную внешнюю политику, которая поддерживается гражданами республики.

Сербский лидер также подчеркивал, что продолжающиеся в стране массовые беспорядки и нападения на учреждения в Белграде являются частью "попытки цветной революции, организованной и оплаченной извне". По словам главы государства, в поддержку оппозиционных движений из-за рубежа было вложено около 3 млрд евро с целью его свержения.

После начала специальной военной операции президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Президент Сербии также сообщил о готовности оказывать гуманитарную помощь Киеву.