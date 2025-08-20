В Киргизии за коррупцию задержали заместителя министра сельского хозяйства

Вместе с директором ветеринарной службы министерства он организовал схему по выдаче квот на экспорт сельхозживотных

БИШКЕК, 20 августа. /ТАСС/. Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Киргизии задержан сотрудниками спецслужб республики по подозрению в причастности к коррупции. Об этом сообщил Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) страны.

"За организацию коррупционной схемы при выдаче квот на экспорт сельскохозяйственных животных задержаны заместитель министра и директор Ветеринарной службы министерства", - говорится в сообщении. Имена и фамилии подозреваемых в интересах следствия не оглашаются.

Как напомнили в ГКНБ, в июле 2025 года власти Киргизии с целью регулирования цен на мясо на внутреннем рынке ввели квоты на экспорт домашнего скота. Однако задержанные организовали коррупционную схему по "незаконной выдаче квот аффилированным лицам, фактически не занимающимся животноводством".

"В результате посредники-предприниматели реализовывали незаконно полученные квоты фермерам и лицам, занимающимся экспортом скота, по 300 долларов США за 1 единицу крупного рогатого скота и по 5 тысяч сомов за 1 единицу мелкого рогатого скота", - отметили в ГКНБ.

В общей сложности в соседний Узбекистан через Джалал-Абадскую область Киргизии с помощью таких схем незаконно было экспортировано более 40 тыс. голов домашнего скота, что стало "фактором роста цен на мясо". "В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела указанные должностные лица водворены в СИЗО ГКНБ по Джалал-Абадской области, ведется следствие", - подчеркивается в сообщении.