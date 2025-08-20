Помимо Сухопутных войск, Военно-морских сил, Военно-воздушных сил и Ракетных войск на парад прибудут Военно-космические силы, Киберпространственные войска, Войска информационной поддержки и Войска тылового обеспечения

ПЕКИН, 20 августа. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) на параде в столице страны по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и Всемирной антифашистской войне будет представлена 45 расчетами. Как заявил замглавы руководящей рабочей группы по проведению военного парада, заместитель начальника оперативного управления Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-майор У Цзэкэ, помимо традиционных видов войск планируется продемонстрировать новые рода Вооруженных сил.

"На этом параде будет сформировано 45 расчетов. <...> Он продлится 70 минут", - сообщил У Цзэкэ на пресс-конференции. Как он уточнил, помимо Сухопутных войск, Военно-морских сил, Военно-воздушных сил и Ракетных войск на параде будут показаны новые рода ВС, созданные в 2024 году, - Военно-космические силы, Киберпространственные войска, Войска информационной поддержки и Войска тылового обеспечения.

По словам замглавы руководящей группы, на параде НОАК впервые представит флаги недавно созданных родов ВС Китая. Как он уточнил, новая боевая техника, которую там можно будет увидеть, продемонстрирует "мощный потенциал китайской армии в защите суверенитета, безопасности и интересов развития страны, а также в поддержании мира во всем мире".

3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, на котором Китай представит военную технику, находящуюся у него на вооружении. На церемонии будут присутствовать лидеры ряда стран, включая президента РФ Владимира Путина. В репетиции этого события, которая состоялась на прошлой неделе, приняли участие 40 тыс. человек.

Власти Китая периодически проводят военные парады на площади Тяньаньмэнь в Пекине с 1949 года, когда была образована народная республика. Последний раз такое масштабное мероприятие состоялось 1 октября 2019 года, когда страна праздновала 70-летие основания КНР.