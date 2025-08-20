Празднование победы помогает защищать мир, заявил генерал-майор, заместитель начальника оперативного управления Объединенного штаба Центрального военного совета КНР

ПЕКИН, 20 августа. /ТАСС/. Военным парадом на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и Мировой антифашистской войне КНР хочет показать, что помнит историю, дорожит миром и защищает итоги окончания войны. Об этом заявил 20 августа на брифинге замглавы руководящей рабочей группы по проведению военного парада, заместитель начальника оперативного управления Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-майор У Цзэкэ.

"Война - это зеркало, позволяющее людям лучше осознать ценность мира. Мы празднуем победу, чтобы защищать мир. <...> Мы хотим объявить миру, что китайский народ помнит историю, дорожит миром и твердо защищает плоды победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и Мировой антифашистской войне", - сказал он.

3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, на котором армия Китая представит находящуюся на вооружении военную технику, а также новые передовые вооружения, включая гиперзвуковые ракеты, танки и беспилотные системы. На церемонии будут присутствовать лидеры ряда стран, включая президента РФ Владимира Путина.

Власти Китая периодически проводят военные парады на площади Тяньаньмэнь в Пекине с 1949 года, когда была образована народная республика. Последний раз это произошло 1 октября 2019 года, когда страна праздновала 70-летие образования КНР.