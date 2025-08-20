Владимир Зеленский и Дональд Трамп на переговорах в Белом Доме

Он перечислял приоритеты Киева и игнорировал попытки Трампа его ускорить

ЛОНДОН, 20 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский почти разозлил президента США Дональда Трампа, когда начал подробно перечислять приоритеты Киева по прекращению конфликта на Украине. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

По ее информации, во время речи перед президентом США и делегациями европейских стран, Зеленский продолжительно перечислял первоочередные условия киевского режима для окончания конфликта на Украине, чем начал раздражать слушателей, в особенности Трампа.

Сообщается, что глава вашингтонской администрации не был заинтересован в обсуждении украинской позиции.

Как сообщает The Guardian, Трамп пытался поторопить Зеленского, перебив его. Однако попытки ускорить выступление Зеленский проигнорировал. В конце концов, он в спешке закончил свой доклад, после чего дал слово генсеку НАТО Рютте.

18 августа Трамп провел в Вашингтоне встречу с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. Американский лидер также позвонил Путину. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом. В том числе рассматривалась идея повышения их уровня.