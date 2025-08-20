Политолог сообщил, что влияние неонацистских группировок на политику Киева значительно возросло с 2014 года

ГААГА, 20 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский не способен пойти на уступки в переговорах об урегулировании конфликта на Украине из-за давления со стороны радикальных националистов. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил нидерландский историк и политолог, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.

Он считает, что такие возможные уступки Зеленского связаны для него с большим риском. "Россия побеждает в конфликте военным путем. Но Зеленский не может сделать никаких уступок ей на переговорах <...> из-за действий собственных боевиков-националистов", - полагает Кейс ван дер Пейл. По его словам, влияние неонацистских группировок на политику Киева значительно возросло с 2014 года, когда в результате переворота к власти в стране пришли лица, поощряющие действия боевиков.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

18 августа Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами европейских стран. Американский лидер также позвонил Путину. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, рассматривалась в том числе идея повышения их уровня.