По данным телеканала, по итогам расследования их могут привлечь как к дисциплинарной ответственности, так и уволить из армии

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Канады проводят проверку по факту публикации видеозаписи, на которой пять военнослужащих демонстрируют нацистское приветствие. Об этом сообщил телеканал СВС.

Попавшие на видео военные 22-го Королевского пехотного полка, который базируется в провинции Квебек, отстранены от службы на время расследования. Установлено, что запись была сделана в 2023 году, но командованию ВС Канады стало о ней известно лишь в начале августа.

В заявлении командующего Сухопутными войсками Канады генерал-лейтенанта (соответствует званию генерал-полковника в ВС РФ - прим. ТАСС) Майкла Райта говорится, что в канадских вооруженных силах "абсолютно недопустимо проявление ненависти". По итогам расследования попавшие на видео военные могут быть привлечены как к дисциплинарной ответственности, так и уволены из армии.

В 2022 году Минобороны объявило, что в связи с недобором и для привлечения в свои ряды новых военнослужащих в устав Вооруженных сил Канады внесли серьезные изменения. Нововведения коснулись в том числе причесок военнослужащих, которые могут носить волосы любой длины, а также красить их в любые цвета. Разрешается не брить лицо и носить бороды, бакенбарды и усы любых форм. Еще одно нововведение коснулось татуировок, которые можно делать и на лице, но они не должны пропагандировать расизм, сексизм, гомофобию и религиозную и другую нетерпимость. Кроме того, допускается ношение длинных ногтей, колец и пирсинга в ушах, в том числе можно носить и так называемые серьги-тоннели определенной ширины. Также мужчинам и женщинам разрешили носить элементы одежды противоположного пола, в частности мужчинам разрешили носить юбки. В начале 2025 года сообщалось, что при наборе в Вооруженные силы Канады теперь будут рассматривать кандидатов с астмой, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а также граждан, страдающих от приступов панических атак.

По данным из открытых источников, численность ВС Канады сейчас около 68 тыс. человек, в резерве находятся еще порядка 27 тыс.