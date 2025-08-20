Трамп обвинил Смитсоновский институт в чрезмерном внимании к истории рабства

Президент США поручил юристам проверить музейный комплекс и, в случае необходимости, пригрозить ему лишением федерального финансирования и штрафами

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обвинил Смитсоновский институт, один из крупнейших в мире комплексов музеев и научно-исследовательских центров, в чрезмерном внимании к негативным страницам истории страны, в частности к периоду рабовладения, и в игнорировании ее успехов и достижений.

"Смитсоновский институт вышел из-под контроля, там все только и говорят о том, как ужасна наша страна, насколько плохим было рабство и как угнетенным не удалось реализоваться. Ничего об успехах, о светлом, о будущем. Мы такого не допустим", - написал президент на своей странице в социальной сети Truth Social.

Он добавил, что поручил юристам проверить музейный комплекс и, в случае необходимости, пригрозить ему лишением федерального финансирования и штрафами по аналогии с рядом американских университетов, к которым Трамп предъявлял схожие претензии. Президент подчеркнул, что, по его мнению, музеи США должны представлять "лучшую страну в мире".

В марте Трамп предписал Смитсоновскому институту убрать из своих программ и выставок все, что содержит отсылки на "неподобающую идеологию". Согласно указу, институту будет запрещено расходовать государственные средства на экспозиции или программы, которые "обесценивают общие американские ценности, разделяют американцев по расовому признаку или продвигают программы или идеологии, несовместимые с федеральным законодательством и политикой".

Также в последние месяцы президент США и представители его администрации неоднократно выступали с заявлениями в отношении престижных американских университетов. В частности, Министерство здравоохранения и социальных служб США отменило предназначавшиеся Гарвардскому университету федеральные гранты на сумму $60 млн из-за того, что, по мнению ведомства, вуз не справляется с решением проблем антисемитизма, этнической и расовой дискриминации, а Белый дом приостановил разрешение вузу на прием студентов из иностранных государств.