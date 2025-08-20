Рада изменила систему парламентских наград, чтобы "уйти от советских традиций"

Награды будут вручаться как гражданам страны, так и иностранцам

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Верховная рада утвердила новые парламентские награды, которые заменят советскую систему. Об этом сообщили в пресс-службе украинского парламента.

"Верховная рада приняла постановление о новой системе наград парламента, которая заменяет устаревшие советские грамоты и упорядочивает награды парламента", - говорится в сообщении в Telegram-канале Рады.

Уточняется, что награды будут вручаться как гражданам страны, так и иностранцам. В пресс-службе парламента добавили, что они будут называться в честь "выдающихся украинцев" и "способствовать сохранению национальной памяти". В частности, учреждается золотая медаль Верховной рады имени Михаила Грушевского - председателя Украинской центральной рады и автора продвигаемой на Украине концепции "Украины-Руси", согласно которой современная Украина якобы является прямым продолжением Киевской Руси. Также создана золотая медаль имени Анны Киевской, как на Украине называют одну из дочерей Ярослава Мудрого, ставшую женой французского короля Генриха I. Помимо этого появятся нагрудные знаки "За развитие парламентаризма" имени националиста Вячеслава Черновола и автора "Акта провозглашения независимости Украины" Левко Лукьяненко, а также "За нашу и вашу свободу".

После госпереворота 2014 года на Украине началась борьба со всем, что напоминало о советском периоде в истории страны. В 2015 году был принят так называемый закон о декоммунизации, начался демонтаж советских мемориалов и переименование топографических объектов. В последнее время эти действия приобрели характер борьбы со всем, что напоминает о многовековых связях с Россией. По всей Украине сносят памятники российским и советским деятелям, писателям, художникам и ученым, переименовываются носящие их имена улицы, убираются упоминания о роли советского народа в Победе в Великой Отечественной войне. Нередко новые названия выбираются в честь украинских националистов или даже нацистских преступников. В прошлом году руководство Нацбанка Украины выступило с инициативой переименовать разменную монету, отказаться от названия "копейка" и ввести вместо нее "шаг". Как заявляет глава регулятора, слово "копейка" до сих пор объединяет Киев с Москвой, Минском и Тирасполем. В Нацбанке указывают, что шаг был разменной монетой на территории современной Украины в XVII веке, а также в период Гражданской войны в России.