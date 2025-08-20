В перспективе директор центра изучения Китая и России исследовательского института "Седжон" не исключает организации саммита КНДР и США при посредничестве России

СЕУЛ, 20 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа в рамках нормализации двусторонних отношений с Москвой может предложить России вложить западный капитал и технологии в развитие Дальнего Востока. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал директор центра изучения Китая и России исследовательского института "Седжон" Чон Чжэ Хын.

По его словам, саммит на Аляске можно рассматривать как отправную точку нормализации двусторонних отношений, но сохраняются негативные факторы, такие как вопрос о прекращении огня на Украине, "сопротивление украинского неонациста [Владимира] Зеленского и НАТО". Эксперт подчеркнул, что страны изучают возможности для взаимовыгодного сотрудничества в Арктике и в сфере добычи природных ресурсов, даже несмотря на стратегическое соперничество, которое дало о себе знать из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

"У [США] есть концепция, основу которой составляет возможность инвестирования, в том числе технологического, со стороны США, Японии и Республики Корея в развитие Приморского края и Северной Кореи при сотрудничестве с РФ", - считает эксперт. В перспективе он не исключает организации саммита КНДР и США при посредничестве России. Но у такого инвестиционного сотрудничества может быть условие. "Нынешняя американская администрация президента Дональда Трампа пытается исправить слабые места в сети сдерживания Китая, в центре которой первая островная цепь из Японии, Тайваня, Филиппин и [островов] Южно-Китайского моря, с помощью региона Арктики и Дальнего Востока", - размышляет аналитик.

Чон Чжэ Хын поясняет, что США пытаются выстроить широкую сеть сдерживания Китая от берегов Вьетнама до Арктического региона. Он считает, что России следует дать решительный отказ на "стратегию обратного Киссинджера", если администрация Дональда Трампа попросит Москву отдалиться от Пекина взамен на экономическую выгоду. Вместо этого, как он полагает, российским интересам больше бы соответствовало ускорение строительства нового миропорядка и сотрудничество с БРИКС и ШОС.

"Высока вероятность, что США при строительстве системы сдерживания Китая будут использовать свои отношения не только с союзниками, такими как Республика Корея и Япония, но и с соседними странами - Россией, Северной Кореей, Вьетнамом, Филиппинами", - сказал эксперт. "Такая стратегия сдерживания Китая вызовет решительный ответ Пекина и рост напряженности в регионе", - заключает Чон Чжэ Хын. По его словам, частью этой американской стратегии может быть "обновление альянса" Республики Корея и США.

На совместной пресс-конференции после переговоров с Трампом президент РФ Владимир Путин указал на огромный потенциал делового и инвестиционного партнерства между РФ и США, отметил возможность для взаимодействия в Арктике и перспективность межрегионального сотрудничества между Дальним Востоком РФ и тихоокеанским побережьем США.