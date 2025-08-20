Депутат Рады Дмитрук: РФ и Белоруссия должна наблюдать за выборами на Украине

Необходимо проведение выборов или формирование для начала временного правительства, заявил Артем Дмитрук

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Выборы на Украине должны проходить под плотным международным контролем с участием представителей России и Белоруссии, чтобы не допустить сохранения антироссийского режима. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук, выступая по ВКС на презентации в ТАСС декларации о защите прав человека и требовании немедленного освобождения лиц, незаконно лишенных свободы по политическим и религиозным мотивам на территории Украины.

"Нам необходимо проведение выборов или формирование для начала временного правительства, - сказал он. - Как я неоднократно упоминал, выборы на Украине могут быть реальными только тогда, когда они будут проходить под контролем специально созданных международных групп и комиссий, которые смогут охватить каждый участок, обеспечить контроль от процесса голосования до защиты самих кандидатов".

Дмитрук подчеркнул, что "такие группы должны в равной степени состоять из представителей стран-участников, в том числе, России и Белоруссии". "Конечно же, об этом должны говорить лидеры мирового масштаба - [президент России Владимир] Путин и [президент США Дональд] Трамп. Потому что пока в Киеве остается режим, никакого мира не будет. Пока на Украине будет проект "антиРоссия", никакого мира не будет", - подытожил он.

25 августа 2024 года прокуратура Украины заочно предъявила Дмитруку обвинения в нападении на сотрудника правоохранительных органов и военного, после чего парламентарий покинул страну. 29 августа власти Украины объявили Дмитрука в международный розыск. Сам депутат называл все обвинения сфабрикованными и заявлял, что на него готовят покушение по политическим мотивам, и что ежедневно получает угрозы.