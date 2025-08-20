МО Польши: среди "коалиции желающих" не все хотят отправлять войска на Украину

Польша по-прежнему не намерена направлять своих военных на Украину, заявил глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Далеко не все государства из "коалиции желающих" стремятся отправлять своих военных на Украину. Об этом заявил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"["Коалиция желающих"] - это все те, кто хочет помочь в поддержании мира при помощи различных способов. Есть государства, которые никоим образом не хотят своего военного участия [на Украине]", - рассказал министр на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Польша, по его словам, по-прежнему не намерена направлять своих военных на Украину в рамках потенциальной стабилизационной миссии западных стран, поскольку у Варшавы имеются другие задачи по защите восточного фланга НАТО.

13 августа премьер-министр Великобритании Кир Стармер в обращении к коллегам по "коалиции желающих" сообщил о готовности в случае прекращения огня на Украине реализовать "уже разработанные планы по развертыванию сил сдерживания".