На Украине более 7 тыс. политических заключенных, а вместе с ними десятки тысяч семей, фактически оставленных в плену вместе со своими родными, заявил Артем Дмитрук

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский и его команда специально "забыли" о более 10 тыс. своих военнопленных. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук, выступая по ВКС на презентации в ТАСС декларации о защите прав человека и требовании немедленного освобождения лиц, незаконно лишенных свободы по политическим и религиозным мотивам на территории Украины.

"Сегодня на Украине более 7 тыс. политических заключенных, а вместе с ними десятки тысяч семей, фактически оставленных в плену вместе со своими родными. Добавьте к этому более 10 тыс. военнопленных, о которых Зеленский и его команда попросту забыли. Забыли, конечно же, специально", - сказал он.

25 августа 2024 года прокуратура Украины заочно предъявила Дмитруку обвинения в нападении на сотрудника правоохранительных органов и военного, после чего парламентарий покинул страну. 29 августа власти Украины объявили Дмитрука в международный розыск. Сам депутат называл все обвинения сфабрикованными и заявлял, что на него готовят покушение по политическим мотивам, и что ежедневно получает угрозы.