В Киеве находятся по меньшей мере от 10 тыс. до 15 тыс. политических заключенных, заявила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Каждый третий заключенный на Украине осужден или содержится под стражей по политическим соображениям. Об этом заявила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

"Сегодня практически каждый третий заключенный на Украине - это политзаключенный", - сказала она в ТАСС в ходе итоговой сессии форума "Битва за правду", посвященной обсуждению и подписанию Декларации о защите прав человека и требовании немедленного освобождения лиц, незаконно лишенных свободы по политическим и религиозным мотивам на территории Украины.

По данным Шеслер, на Украине находятся по меньшей мере от 10 тыс. до 15 тыс. политических заключенных. "По утверждению самого руководителя СБУ около 4 тысяч уголовных дел было заведено только по статье "госизмена". Более 9 тысяч дел - по статье "коллаборационизм". А еще есть другие статьи", - отметила она.