МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Иордания надеется, что встреча президентов России и США на Аляске будет способствовать политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил вице-премьер Иордании, министр иностранных дел и по делам эмигрантов Айман ас-Сафади по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы приветствовали проведение встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, - отметил он. - Надеемся, что кризису будет найдено политико-дипломатическое решение".

Глава иорданского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что его страна "всегда выступает за то, чтобы стабильность и безопасность в мире достигались путем переговоров".