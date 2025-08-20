Это приведет к анархии, заявил вице-премьер Иордании, глава МИД Айман ас-Сафади

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Иордания выступает за то, чтобы Израиль уважал суверенитет Сирии и не заходил глубже на территорию арабской республики. В противном случае захват сирийских земель приведет лишь к анархии, заявил вице-премьер Иордании, глава МИД Айман ас-Сафади.

По итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым он подчеркнул, что необходимо принимать во внимание фактор вмешательства Израиля в дела арабской республики, что "негативно влияет на ситуацию внутри и дестабилизирует ее".

"Мы должны заставить Израиль уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии, не дать ему зайти в Сирию глубже, - отметил иорданский министр. - Сирийские власти не представляют угрозы соседнему Израилю. Нужно также предпринимать шаги, которые будут уважать и обеспокоенность израильтян, но захват сирийских земель не решит эти проблемы и озабоченности. Это лишь приведет к дестабилизации и к анархии".