Израиль утвердил строительство 3 400 единиц жилья для поселенцев в зоне E-1

Планы по строительству считаются особенно пагубными с точки зрения шансов на мир и будущее двух государств для двух народов, сообщила правозащитная организация "Шалом ахшав"

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 августа. /ТАСС/. Управление по планированию израильской гражданской администрации на Западном берегу Иордана при Минобороны Израиля утвердило планы по строительству 3 400 единиц нового жилья для поселенцев в районе E-1 у крупного поселения Маале-Адумим к востоку от Иерусалима. Об этом сообщила правозащитная организация "Шалом ахшав" ("Мир - сейчас").

"Строительство в зоне E-1 окончательно одобрено", - говорится в заявлении правозащитников, которые отслеживают поселенческую активность Израиля.

"Планы по строительству 3 401 единиц жилья для поселенцев в районе E-1 считаются особенно пагубными с точки зрения шансов на мир и будущее двух государств для двух народов, поскольку они разделяют Западный берег на две части", - добавили правозащитники.