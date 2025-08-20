Крайний срок подготовки окончательного предложения о гарантиях пока не установлен

БРЮССЕЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Европейские союзники Киева подготовят проект документа о гарантиях безопасности для Украины к следующей неделе. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По их словам, чиновники, занимающиеся вопросами национальной безопасности, планируют подготовить рамочный проект документа на будущей неделе в преддверии возможного разговора лидеров ЕС с президентом США Дональдом Трампом. Источники уточнили, что проект гарантий безопасности прорабатывается как дальнейший шаг для подготовки возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Крайний срок подготовки окончательного предложения о гарантиях пока не установлен, однако чиновники надеются завершить работу над ним до возможной встречи, которая, как пишет Euractiv, может состояться в ближайшие две-три недели.

19 августа состоялись две встречи по Украине - телеконференция лидеров "коалиции желающих", а также онлайн-саммит ЕС. На обоих мероприятиях обсуждались итоги саммита Россия - США на Аляске, переговоры Трампа с Зеленским и рядом глав европейских государств, а также гарантии безопасности для Украины по окончании боевых действий.