МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Ситуация в районе Красноармейска (украинское название - Покровск) на подконтрольной Киеву территории на западе ДНР очень сложная для украинской армии. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Самыми горячими направлениями остаются покровское, добропольское (Доброполье - город к северу от Красноармейска - прим. ТАСС) и новопавловское (западная часть ДНР и восточная часть Днепропетровской области - прим. ТАСС)", - написал Сырский в своем Tekegram-канале.

Эти направления главком ВСУ и ранее называл самыми тяжелыми. В украинской оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" признавали, что бои на этих участках самые интенсивные.

В июле глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ планомерно охватывают Красноармейск для его освобождения. 7 июля в Минобороны РФ проинформировали об освобождении населенного пункта Дачное в соседней с ДНР Днепропетровской области. Как пояснял позже ТАСС эксперт Андрей Марочко, таким образом российская армия берет в охват группировку ВСУ, засевшую северо-восточнее от этого населенного пункта в ДНР. По его словам, российские бойцы продвигаются от Дачного в сторону Новопавловки.