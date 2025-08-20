Как отметил спикер парламента Шалва Папуашвили, задача Грузии - по пути к вступлению в ЕС не навредить себе физически и духовно

ТБИЛИСИ, 20 августа. /ТАСС/. Евросоюз не должен требовать от Грузии, чтобы она портила отношения с Россией, если хочет быть мирным проектом. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Объясню еще раз. Если хочешь быть мирным проектом, посреди войны не нужно требовать от страны, прошедшей три войны, эскалации с Россией, что сделал Брюссель", - написал Папуашвили в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как отметил Папуашвили, задача Грузии - по пути к вступлению в ЕС не навредить себе физически и духовно. То, что Евросоюз был создан для мира, не означает в нем мира автоматически, подчеркнул спикер. Для того, чтобы быть мирным проектом, ЕС не должен финансировать экстремизм, вмешиваться в выборы, заниматься клеветой и посягать на ценности Грузии, которым тысячи лет, написал Папуашвили.

Представительство ЕС в Грузии во вторник в Facebook опубликовало пост, в котором утверждало, что Евросоюз был создан для мира, а стремление Грузии в ЕС означает, что страна станет частью этого мирного проекта.