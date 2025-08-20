Президент Турции отметил, что Стамбул продолжит прилагать свои усилия в этом направлении

АНКАРА, 20 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в телефонном разговоре с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Диком Схофом о том, что Анкара стремится к установлению прочного мира на Украине.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция стремится положить конец украинско-российской войне, установив справедливый и прочный мир. Он заявил, что Турция, как страна, принимающая стамбульский процесс [российско-украинские переговоры], продолжит прилагать свои усилия [на этом направлении]", - сообщила канцелярия турецкого лидера по итогам разговора.

Эрдоган также обсудил со Схофом ситуацию на Ближнем Востоке, заявив, что "гуманитарная катастрофа в секторе Газа усугубляется, а план правительства [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху взять всю территорию сектора Газа под военный контроль совершенно неприемлем".