АФИНЫ, 20 августа. /ТАСС/. Греция не планирует отправлять войска на Украину в случае предоставления ей гарантий безопасности. Об этом заявил официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис в интервью телеканалу Skai.

По словам Маринакиса, отправка миротворческих сил в регион связана с последующим этапом консультаций по гарантиям безопасности. Каждое государство само будет решать, что делать, и поэтому любые обсуждения пока преждевременны, пояснил представитель кабмина. "Мы, как и другие государства, будем готовы ответить на вопрос о том, как мы будем помогать в подобном деле, но не с помощью войск", - подчеркнул Маринакис.

Греция и ранее отвергала вариант отправки своих войск для помощи Киеву.

Ранее портал Euractiv со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщил, что европейские союзники Киева подготовят проект документа о гарантиях безопасности для Украины к следующей неделе. По их словам, чиновники, занимающиеся вопросами национальной безопасности, планируют подготовить рамочный проект документа на будущей неделе в преддверии возможного разговора лидеров ЕС с президентом США Дональдом Трампом. Источники уточнили, что проект гарантий безопасности прорабатывается как дальнейший шаг для подготовки возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.

19 августа состоялись две встречи по Украине - телеконференция лидеров "коалиции желающих", а также онлайн-саммит ЕС. На обоих мероприятиях обсуждались итоги саммита Россия - США на Аляске, переговоры Трампа с Зеленским и рядом глав европейских государств, а также гарантии безопасности для Украины по окончании боевых действий.