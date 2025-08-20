Премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что его страна могла бы "участвовать в разных видах воздушного наблюдения"

СТОКГОЛЬМ, 20 августа. /ТАСС/. Швеция готова участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины путем воздушного патрулирования силами ВМС. Об этом заявил премьер-министр Ульф Кристерссон в интервью Sveriges radio.

"Мы могли бы участвовать в разных видах воздушного наблюдения. У нас есть также военно-морские возможности, которые могли бы быть актуальными. Мы рассмотрели разные варианты участия", - сказал он.

Глава шведского кабинета министров также подчеркнул важность того, что "Украина сама должна быть в состоянии обеспечивать собственную оборону" и иметь потенциал, способный сдерживать Россию в будущем.

В интервью телеканалу Fox News 19 августа Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он указал, что пока он возглавляет администрацию США, американских войск на Украине не будет.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.