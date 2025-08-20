Колумнист британского сайта UnHerd отмечает, что ВСУ уже не смогут вернуть утерянные территории, в то время как Москва продолжит продвигаться вперед на поле боя

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Саммит лидеров стран Евросоюза, Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа стал "косвенным признанием того, что Запад фактически проиграл войну" с Россией. Об этом пишет колумнист британского сайта UnHerd Томас Фази.

"Впервые Зеленский и европейские лидеры договорились обсуждать урегулирование конфликта, исходя из реалий на местах, а не выдавая желаемое за действительное. Еще несколько месяцев назад вступление Киева в НАТО рассматривалось как не подлежащее обсуждению условие. Теперь эта перспектива не только окончательно отброшена, но и ведутся дискуссии о потенциальных территориальных уступках со стороны Киева", - пишет Фази.

Он отмечает, что ВСУ уже не смогут вернуть утерянные территории, в то время как Москва продолжит продвигаться вперед на поле боя. "Эта реальность делает урегулирование путем переговоров единственно возможным выходом из конфликта, который обязательно повлечет за собой территориальные уступки", - отмечает колумнист.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

Ранее Трамп провел в Вашингтоне встречу с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. Американский лидер также позвонил Путину. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, рассматривалась в том числе идея повышения их уровня.