Президент Франции отметил, что такие действия "погрузит регион в постоянную войну"

ПАРИЖ, 20 августа. /ТАСС/. Операция Израиля по захвату Газы может привести к катастрофе и нескончаемой войне в регионе. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам телефонных разговоров с королем Иордании Абдаллой II и египетским лидером Абделем Фаттахом Ас-Сиси.

"Военная операция в Газе, которую готовит Израиль, может привести лишь к настоящей катастрофе для обоих народов и погрузит регион в постоянную войну", - написал Макрон в X.

По его словам, в ходе разговора он и лидеры Египта и Иордании пришли к единому мнению, что "только установление постоянного прекращения огня в Газе, освобождение всех заложников, доставка гуманитарной помощи жителям Газы и разоружение ХАМАС могут положить конец конфликту".

Макрон считает, что Франции, Египту, Иордании и другим региональным партнерам необходимо "реализовать международную миссию по стабилизации Газы и работать над политическим решением, которое будет отвечать устремлениям народов Израиля и Палестины".

В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа. По данным гостелерадиокомпании Kan, операция получила название "Колесницы Гидеона - 2", подразделения израильской армии уже начали боевые действия в пригородах Газы.