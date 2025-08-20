По словам экс-премьера Украины, если в этих условиях провести выборы, то они на 100% воспроизведут действующий режим

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Все украинцы, которые могли бы проводить в стране денацификацию или прозрачные выборы, отправлены киевским режимом по тюрьмам. Об этом заявил экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Вот говорят о денацификации. Спросите себя, задайте себе простой вопрос, а кто будет сейчас на Украине заниматься денацификацией? Кто? Все сидят в тюрьме! Ну, а готовятся к проведению выборов на Украине. А кто будет эти выборы проводить, скажите, гориллы с автоматами? Активисты "Азова" (признан террористической группировкой и запрещен в РФ - прим. ТАСС)? Те, кто могут проводить эти выборы, сидят в тюрьме", - сказал он, выступая на презентации в ТАСС декларации о защите прав человека и требовании немедленного освобождения лиц, незаконно лишенных свободы по политическим и религиозным мотивам на территории Украины.

По его словам, если на Украине в этих условиях провести выборы, то они на 100% воспроизведут действующий режим. "Может быть, даже в еще более худшем варианте, потому что он станет легитимным. Проведут сфальсифицированные выборы, и тогда этот режим станет легитимным", - добавил он.

Азаров отметил, что над посаженными в тюрьмы гражданами, включая священников и депутатов, издеваются. "В первой четверти XXI века создано уникальное государство в центре Европы, в котором не действует система правосудия. Она отсутствует, эта система правосудия. В этой стране могут уничтожаться, физически уничтожаться люди, несогласные с режимом", - добавил экс-премьер.

Ранее в интервью ТАСС Азаров указал, что проведение денацификации на Украине по-прежнему актуально. Он также пояснял, что для реальной смены режима в стране нужен переходный период под контролем РФ и США.