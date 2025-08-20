В Узбекистане осудили мужчину на шесть лет за участие в СВО

Согласно материалам дела, узбекистанец отправился в Россию в 2024 году на заработки, а в феврале 2025 года подписал контракт с Вооруженными силами РФ

ТАШКЕНТ, 20 августа. /ТАСС/. Бекабадский районный суд по уголовным делам в Ташкентской области приговорил гражданина Узбекистана к шести годам лишения свободы по статье "Наемничество" за участие в специальной военной операции. Копия приговора суда имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно материалам дела, узбекистанец отправился в Россию в 2024 году на заработки, до февраля 2025 года работал на стройке. В феврале подписал контракт с Вооруженными силами РФ.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 154 уголовного кодекса республики. "Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет", - говорится в тексте приговора.

Законодательство Узбекистана предусматривает за наемничество наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

В новость внесены изменения (17:41 мск) - передается с уточнением в первом абзаце, верно - Бекабадский районный суд по уголовным делам в Ташкентской области.