Reuters: США создают флот морских беспилотников для противостояния с Китаем

По данным агентства, испытания прототипов прошли в Тихом океане у побережья Калифорнии

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Пентагон разрабатывает флот морских беспилотных аппаратов на случай вооруженного конфликта с Китаем. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, испытания прототипов прошли в Тихом океане у побережья Калифорнии. В ходе них один из таких кораблей неожиданно остановился и задрейфовал из-за ошибки программного обеспечения, а другой надводный беспилотный катер на большой скорости врезался в него и перелетел через палубу. Разработку надводных безэкипажных кораблей ведут компании Saronic и BlackSea Technologies.

Агентство отмечает, что несколько недель назад во время испытаний другого прототипа BlackSea беспилотный катер неожиданно включил двигатели и перевернул буксировавшее его вспомогательной судно. Источник Reuters указал, что в обоих случаях причиной инцидента послужили ошибки в программном обеспечении в сочетании с человеческим фактором.

По данным агентства, Пентагон намерен разработать и поставить на вооружение рои морских и воздушных беспилотников, чтобы сорвать возможную военную операцию Китая в отношении Тайваня. Как отмечает Reuters, стоимость разрабатываемых Украиной и применяемых на Черном море беспилотных скоростных катеров составляет около $250 тыс., однако ВМС США хотят получить более высокотехнологичный вариант такого вооружения: американские военные хотят иметь на вооружении рои безэкипажных катеров, которые будут автономно действовать в открытом море и не требовать команд от человека. Стоимость каждого такого корабля будет составлять несколько миллионов долларов.

По данным источников агентства, эти планы сталкиваются и с другими проблемами: недавно руководство Пентагона отправило в отставку руководившего программой закупок морских беспилотников адмирала. Кроме того, два собеседника Reuters указали, что военное ведомство в одностороннем порядке приостановило действие контракта на $20 млн с компанией L3Harris, которая занималась разработкой программного обеспечения для безэкипажных кораблей.

Reuters отмечает, что ВМС США уже заключили с BlackSea контракты в сумме на $160 млн: в настоящее время компания производит для американского флота несколько десятков разведывательных морских беспилотников в месяц. Saronic разработала собственный проект безэкипажного катера Corsair, однако пока не заключила контракт на его закупки со стороны Пентагона. В то же время компания уже получила от военного ведомства $20 млн на разработку прототипов.