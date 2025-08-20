WP раскритиковала главу Пентагона за чрезмерные траты на охрану резиденций

По сведениям газеты, министр обороны США Пит Хегсет вынуждает сотрудников Отдела уголовных расследований армии обеспечивать безопасность его недвижимости в ущерб их прямым обязанностям

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Министр обороны США Пит Хегсет привлек необычно большое число сотрудников Отдела уголовных расследований армии (CID) для наблюдения за своими семейными резиденциями в штатах Вашингтон, Миннесота и Теннеси, хотя охранное ведомство испытывает кадровый голод. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По их сведениям, Хегсет вынуждает сотрудников CID обеспечивать безопасность его недвижимости в ущерб их прямым обязанностям. Один из собеседников WP заявил, что "еще не видел так много охраны у одного человека". По разным оценкам, речь идет о 400 или 500 охранниках для семьи главы Пентагона, хотя обычно для этого привлекают порядка 150 человек.

Как пояснил помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл, решение об усилении охраны Хегсета было принято в силу "существенных угроз и в полном соответствии с рекомендациями Отдела уголовных расследований армии".

Вместе с тем, как отмечает издание, отдел на протяжении нескольких лет испытывает серьезные финансовые трудности, столкнулся с нехваткой сотрудников и "практически не может выполнять свои самые базовые задачи".