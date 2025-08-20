Исключение из саммита по Украине в Вашингтоне лидеров Турции, Польши, Норвегии, Швеции, стран Черного моря и Балтии противоречит пониманию коллективной безопасности НАТО и является явной ошибкой, заявил Ахмет Давутоглу

АНКАРА, 20 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп формирует из НАТО - сообщества, куда входят 32 равноправных члена - собственный стратегический инструмент Соединенных Штатов. Такое мнение высказал экс-премьер Турции и председатель Партии будущего Ахмет Давутоглу, комментируя прошедший 18 августа в Вашингтоне саммит по Украине.

"Это является предупреждением для будущего всего НАТО, который был создан как организация коллективной безопасности равных между собой суверенных государств. Трамп снова продемонстрировал свое стремление превратить НАТО из совместной организации безопасности в собственный стратегический инструмент Соединенных Штатов. И он сделал еще один шаг к этому", - написал Давутоглу в Х.

"Исключение из этой встречи лидеров Турции, Польши, Норвегии, Швеции, стран Черного моря и Балтии противоречит пониманию коллективной безопасности НАТО и является явной ошибкой. Более того, присутствие генерального секретаря альянса [Марка Рютте], представляющего все страны НАТО, в качестве простого должностного лица на заседании с ограниченным составом участников также неверно с точки зрения внутреннего устава организации", - отметил Давутоглу. В СМИ опубликована фотография, на которой запечатлены участники вашингтонского саммита, сидящие на стульях перед рабочим столом Трампа.

Давутоглу добавил, что одним из ключевых факторов украинско-российского конфликта "было [в возможной перспективе] членство Украины в НАТО". "В периоды, когда отношения НАТО, России и Украины были сбалансированными, а советы НАТО-Россия и НАТО-Украина заседали одновременно, кризисов не возникало", - добавил он.

Вашингтонский саммит, по убеждению Давутоглу, "является тревожным предупреждением для Турции, которую рассматривают лишь как зрителя или страну, иногда принимающую какие-то переговоры". "Турция - страна, наиболее пострадавшая как от геополитических рисков, так и от экономических последствий. Она также будет наиболее уязвима в случае реализации сценария, который может привести к разрастанию войны. Исключение Турции, которая имеет вторую по величине военную силу в НАТО и потенциально может внести наибольший вклад в будущую архитектуру европейской безопасности, из процессов на Аляске и в Вашингтоне является как стратегической слепотой, так и явным провалом со стороны США", - считает Давутоглу.