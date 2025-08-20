Все происходящее вокруг активизации взаимодействия ЕС и Британии с "инфраструктурой влияния", созданной на Украине во времена правления Демпартии США, представляет проблему для Владимира Зеленского, отмечает издание

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Подписание соглашения о сотрудничестве и обмене опытом между Центральной избирательной комиссией Украины и надзорным избирательным органом Великобритании является тревожным звонком для Владимира Зеленского, пишет украинское издание "Страна".

СМИ указывает, что перешедшие под европейский патронат грантовые круги, враждебные Зеленскому и сотрудничающие с оппозицией в лице экс-президента Петра Порошенко, могут начать работать на его поражение, когда начнется предвыборная кампания, уже сейчас они ведут полноценную информационную войну с целью, как минимум, ограничить власть Зеленского.

Кроме того, эти круги поддерживают главного конкурента Зеленского - бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который, согласно слухам, готовится к участию в выборах. Также, отмечает издание, действующий глава ЦИК Украины Олег Диденко не является лояльным Зеленскому и его окружению человеком и может организовать трансфер власти.

Поэтому, подытоживает "Страна", все происходящее вокруг активизации взаимодействия ЕС и Британии с "инфраструктурой влияния", созданной на Украине во времена правления Демпартии США, представляет проблему для Зеленского, поскольку ослабляет его контроль над внутриполитической ситуацией в стране, создает предпосылки к потере им власти в случае выборов или иных событий и может иметь далеко идущие последствия, в том числе для переговорного процесса по завершению конфликта на Украине.

Выборы президента должны были пройти на Украине в марте 2024 года. Полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. При этом сам он заявлял, что вопрос легитимности его не беспокоит. Позднее, на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, Зеленский вновь заявил о невозможности проведения выборов до прекращения боевых действий.