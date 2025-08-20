В Киеве заявили, что не будут обсуждать ничего до получения гарантий безопасности

Гарантии безопасности должны включать как военные, так и политические элементы, отметил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Украина не видит смысла обсуждать другие вопросы мирного урегулирования, пока четко не сформулированы гарантии безопасности, которые она получит. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.

"Без гарантий безопасности, без четкого понимания Украиной и нашими партнерами в Европе и США, что это за гарантии для Украины и всего европейского континента, нет смысла говорить про другие вопросы в рамках того переговорного процесса по установлению устойчивого мира, про который все говорят", - сказал он.

Жовква добавил, что гарантии безопасности должны включать как военные, так и политические элементы. При этом он не стал уточнять, рассчитывает ли Украина на размещение на своей территории сил европейских стран. "Не будем тут отнимать работу у военных, они сейчас про это говорят", - сказал он.

Другим важным элементом гарантий Жовква назвал политические. "Не менее важен политический трек, его будут в ближайшее время будут обсуждать советники по национальной безопасности <....> Важной частью политических гарантий является членство Украины в Европейском союзе, - продолжил он. - Есть одна страна, которая блокирует членство Украины в Евросоюзе, этот вопрос тоже обсуждался".

В числе других гарантий Жовква назвал сохранение украинской армии с нынешней численностью и вооружениями, а также развитие военно-промышленного комплекса.

Владимир Зеленский по итогам визита в Вашингтон 18 августа сообщил, что сформулировать и изложить на бумаге гарантии безопасности для Украины планируется до конца августа.