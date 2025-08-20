СПЖ: из Киево-Печерской лавры выносят раки с мощами святых

Союз православных журналистов опубликовал фотографию инцидента и отметил, что переоблачение мощей могут совершать только монахи в священном сане с соблюдением всех церковных традиций

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники заповедника "Киево-Печерская лавра", нарушая церковные традиции, выносят из Нижних пещер раки с мощами святых и совершают с ними неизвестные манипуляции. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов.

"Сотрудники музея "Киево-Печерская лавра" выносят раки преподобных отцов наших Печерских и проводят с ними какие-то манипуляции. Мощи святых, к которым с огромным благоговением, непосредственно позволялось прикоснуться верующим лишь в некоторых случаях, какие-то дядьки выволокли во двор и обращаются как с какими-то экспонатами", - говорится в Telegram-канале союза.

СПЖ опубликовало фотографию инцидента и отметило, что переоблачение мощей могут совершать только монахи в священном сане с соблюдением всех церковных традиций. "С молитвой, свечами и особым благоговением, чтобы не утратить ни малейшей частицы. На фото же - грубое обращение, перевернутые лотки и полное ощущение, что святыня стала "экспонатом", - добавили там.

В марте 2023 года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвал договор аренды с канонической Украинской православной церковью (УПЦ). В начале июля инвентаризационная комиссия Минкультуры Украины пришла в лавру и при содействии полиции сменила замки, захватила и опечатала корпуса. В августе того же года суд признал законными расторжение аренды и претензии властей на имущество монастыря. УПЦ оспорила это решение.

После этого для посетителей закрыли вход в Нижнюю лавру, а также запретили студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться на территории лавры. Часть людей, отказавшихся покинуть гостиничные корпуса, оказались заблокированы. Действия полиции и власти по захвату лавры сопровождались акциями протеста прихожан. При этом раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) начала проводить праздничные службы в главном храме лавры - Успенском соборе.