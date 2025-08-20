Основанием для применения рестрикций стали действия МУС, направленные на то, чтобы расследовать действия граждан США или Израиля, заявил госсекретарь США Марко Рубио

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты вводят санкции в отношении еще четырех представителей Международного уголовного суда (МУС). Об этом объявили Госдепартамент и Министерство финансов США.

Как уточнил госсекретарь США Марко Рубио, под эти ограничительные меры попали судьи Кимберли Прост (Канада) и Николя Гийу (Франция), а также заместители прокурора Шамим Хан (Фиджи) и Маме Мандиайе Нианг (Сенегал). Основанием для применения рестрикций стали действия МУС, направленные на то, чтобы расследовать действия граждан США или Израиля, подвергнуть их аресту или задержанию, привлечение к ответственности в судебном порядке без согласия со стороны правительств этих двух стран, заявил Рубио. При этом он охарактеризовал МУС как "институт-банкрот".

Нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом уже несколько раз вводила санкции в отношении МУС. Указ, предусматривающий введение санкций против должностных лиц МУС, Трамп подписал 6 февраля. Американское правительство обвинило МУС в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль. В частности, в США считают, что суд злоупотребил своими полномочиями, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. Указ позволяет применять финансовые и визовые рестрикции против причастных к расследованиям в отношении американских граждан или их союзников сотрудников МУС, а также членов их семей.