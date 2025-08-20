Проект должен подписать Владимир Зеленский

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Правительство Украины подготовило проект указа, который позволит иностранцам и лицам без гражданства служить офицерами в Национальной гвардии. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Правительство одобрило проект указа <...>, открывающий иностранцам и лицам без гражданства возможность служить в Нацгвардии не только на рядовых и сержантских, но и на офицерских должностях", - написал он в своем Telegram-канале, приложив копию документа. Кандидатам требуется пройти спецпроверку, в том числе на полиграфе.

Проект должен подписать Владимир Зеленский.

На Украине неоднократно признавали, что в армии ощущается нехватка офицерского состава. По словам заместителя председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, решить проблему планируется за счет западных военных в запасе.

В январе 2023 года на Украине приняли закон, легализующий статус иностранцев, присоединившихся к подразделениям, которые подчиняются Нацгвардии. В феврале 2024 года Зеленский подписал указ, разрешающий иностранцам и лицам без гражданства служить по контракту в гвардии на должностях рядового, сержантского и старшинского составов. В октябре того же года он подписал закон, позволяющий нанимать иностранцев на офицерские должности в ВСУ.