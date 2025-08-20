Гражданин Ирака Салах Нуман скрывался в населенном пункте Атма

ТУНИС, 20 августа. /ТАСС/. Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), руководивший связанными с организацией ячейками в Сирии, ликвидирован в результате операции сил международной коалиции на северо-западе арабской республики. Об этом сообщил телеканалу Al-Ikhbaria источник в сирийской службе безопасности.

По его информации, гражданин Ирака Салах Нуман, известный по прозвищу Али, скрывался в населенном пункте Атма на севере провинции Идлиб. Отряды коалиции нанесли удар с воздуха по дому и окружили здание. Экстремист пытался спастись бегством, но был застрелен на месте. В операции участвовали силы безопасности Сирии и Ирака.

Боевики "Исламского государства" с 2013 года действовали на территории Сирии и Ирака. К середине 2015 года ИГ, по разным данным, контролировало около 70% территории Сирии. В этой ситуации президент России Владимир Путин по просьбе Башара Асада, находившегося в то время на посту президента, принял решение о начале российской военной операции в арабской республике. 30 сентября 2015 года Воздушно-космические силы РФ приступили к нанесению авиаударов по позициям ИГ. 20 октября 2018 года занимавший тогда пост министра обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что бандформирования ИГ полностью разгромлены при поддержке России за три года боевых действий в Сирии. Тем не менее на территории арабской республики продолжают орудовать подпольные ячейки террористов.