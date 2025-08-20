Начальники генштабов НАТО не объявили никаких решений по Украине

Приоритетом должно быть установление справедливого, прочного и долгосрочного мира, отметил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне

БРЮССЕЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Начальники генштабов (НГШ) НАТО подтвердили "поддержку Украины", но не объявили никаких конкретных решений по гарантиям безопасности или развертыванию сил блока. Об этом написал в X глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне по итогам экстренной видеоконференции НГШ блока.

"Отличная прямая дискуссия между НГШ НАТО, - заявил он. - По Украине мы подтвердили свою поддержку. Приоритетом должно быть установление справедливого, прочного и долгосрочного мира".

"В мыслях мы находимся вместе с украинскими братьями и сестрами по оружию", - написал итальянский адмирал. Он также счел нужным подчеркнуть, что все страны НАТО "совершенно едины".

Угроза войны

Ранее источник ТАСС в Брюсселе сообщил, что между странами НАТО есть серьезные разногласия по мандату так называемых сил сдерживания России, возможную отправку которых на Украину после конфликта они обсуждают в качестве потенциальных "гарантий безопасности" Киеву без приема в НАТО.

"Сейчас интенсивные дискуссии о формате гарантий безопасности для Украины уперлись в проблему мандата сил. Там серьезные разногласия, - отметил он. - Грубо говоря, что эти силы должны делать, если случайно попадут под обстрел - немедленно эвакуироваться или втягиваться в боевые действия".

Источник дал понять, что многие страны НАТО всерьез опасаются резкого роста риска прямого конфликта России и НАТО.

В свою очередь, агентство ANSA со ссылкой на источники в Брюсселе выступило с утверждением, что НАТО поддерживает "коалицию желающих" и занимается поиском формы обеспечения безопасности Украины, но не будет напрямую участвовать в разработке этих планов.

Кроме того, источник агентства подчеркнул, что любые возможные усилия союзников в этом направлении не должны предприниматься "в ущерб оборонным планам НАТО".

Как корреспонденту ТАСС пояснил эксперт по трансатлантическим отношениям, уход НАТО от прямого вовлечения указывает на опасения внутри альянса быть втянутым в прямое противостояние с РФ.