РИМ, 20 августа. /ТАСС/. НАТО поддерживает "коалицию желающих" и занимается поиском формы обеспечения безопасности Украины, но не будут напрямую участвовать в подготовке таких планов. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на источник в Брюсселе.

По данным агентства, к таким выводам пришли начальники генштабов вооруженных сил стран НАТО, обсудив на встрече вопрос гарантий безопасности в рамках "инициированного президентом США Дональдом Трампом мирного процесса". Как пояснил собеседник, любые усилия союзников в этом направлении не должны предприниматься "в ущерб оборонным планам НАТО".

Ранее источник в брюссельских аналитических структурах сообщил ТАСС, что у стран Североатлантического альянса имеются серьезные разногласия по мандату так называемых сил сдерживания, которые они грозят послать на Украину в случае прекращения там боевых действий в рамках потенциальных "гарантий безопасности". Вопрос приема Киева в НАТО не рассматривается.

Начальники генштабов (НГШ) НАТО подтвердили "поддержку Украины", но не объявили никаких конкретных решений по гарантиям безопасности или развертыванию сил альянса. Об этом сообщил в X глава Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне по итогам экстренной видеоконференции НГШ.