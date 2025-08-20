По словам парламентария Ярослава Железняка, она мешала работе депутатов, потому что снимала заседание на камеру

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обратится в суд из-за решения регламентного комитета Рады отстранить ее от заседаний.

"Подаю в суд о незаконности решения регламентного комитета. Вдумайтесь, они в третий раз рассматривали один и тот же вопрос об отстранении меня от заседаний Верховной рады Украины за позицию!" - написала она в своем Telegram-канале.

По словам парламентария Ярослава Железняка, которые передает Безуглая, она мешала работе депутатов, потому что снимала заседание на камеру.

Марьяна Безуглая регулярно критикует руководство Вооруженных сил Украины и действующую власть на Украине. Она также участвовала в митинге в Киеве против давления властей страны на Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.