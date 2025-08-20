В свою очередь новый уполномоченный Бундестага по вопросам обороны Хеннинг Отте высказал мнение, что отправка военных ФРГ на Украину стала бы вызовом для Бундесвера

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Представители практически всех политических партий Германии выступают против отправки военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ) на Украину. Об этом пишет телеканал NTV.

По его информации, два политика ХДС из восточных федеральных земель Германии высказались против присутствия военных ФРГ на Украине. Аналогичной позиции придерживаются и "Альтернатива для Германии", Левая партия, а также "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW). Раскритиковал подобную идею и первый парламентский секретарь фракции СДПГ Дирк Визе, подчеркивает NTV.

В свою очередь новый уполномоченный Бундестага по вопросам обороны Хеннинг Отте высказал мнение, что отправка военных ФРГ на Украину стала бы вызовом для Бундесвера.

В Германии ведутся оживленные дискуссии о возможной отправке военных на Украину. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме оставил открытым вопрос о возможной отправке военнослужащих ФРГ на Украину. Он подчеркнул, что обсудит это с коалицией в Берлине, вплоть до вопроса о том, придется ли Бундестагу принимать "решения, требующие мандата". Однако сейчас, как заявил канцлер, "еще слишком рано давать окончательный ответ на этот вопрос". Правительство Германии заметило, что дискуссии о гарантиях безопасности для Украины не должны ограничиваться только этим вопросом.

В интервью телеканалу Fox News 19 августа Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он указал, что пока он возглавляет администрацию США, американских войск на Украине не будет.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.