Это заявление сделано перед утверждением планов по захвату города Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился сократить сроки ликвидации последних оплотов радикалов в секторе Газа и разгрома палестинского движения ХАМАС перед утверждением планов по захвату города Газа. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"️В преддверии утверждения планов по продвижению войск в город Газа премьер-министр распорядился сократить сроки операции, чтобы как можно быстрее ликвидировать последние оплоты террористов и добиться окончательного разгрома ХАМАС", - говорится в заявлении.