В ФРГ заявили, что Мерц осознанно надел галстук со слонами на встречу с Трампом

Слон является символом Республиканской партии США

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц осознанно выбрал галстук со слонами для встречи в Белом доме, которая прошла 18 августа. Об этом на брифинге в Берлине заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Майер.

"Вы, вероятно, имеете в виду галстук со слонами?" - спросил Майер у журналиста, задавшего вопрос о "галстучной дипломатии" Мерца. "Я слышал, что этот галстук был выбран совершенно осознанно. Однако, помимо этого, мне неизвестны какие-либо более подробные предпочтения по дизайну или стилю", - подчеркнул он. В то же время представитель правительства ФРГ отметил, что Мерц "всегда очень осознанно выбирает одежду, и это не случайно". В данном случае, по его словам, это тоже было так.

Ранее телеканал NTV разместил видео в YouTube, в котором видно, что Мерц на встречу по Украине в Белый дом надел синий галстук с белыми слонами. Слон является символом Республиканской партии США.

Как ранее писала газета Bild, Мерц очень внимательно относится к выбору галстуков. Например, во время первого визита в качестве канцлера в федеральную землю Нижняя Саксония Мерц надел красный галстук с изображением белых лошадей, что является отсылкой к гербу Нижней Саксонии. Во время первого выступления в Бундестаге в середине мая Мерц надел синий галстук с черепахами. Во время визита к президенту США Дональду Трампу в начале июня он надел похожий галстук с изображением пингвинов среди небольших айсбергов. Возможно, это был намек на его твердую решимость избегать возможных столкновений с Трампом, предполагала Bild.

18 августа президент Трамп принял в Вашингтоне Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. В ходе встречи Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину, обсудив в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.