Речь идет о соглашении о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров между государствами - участниками Содружества Независимых Государств

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Украинские власти решили выйти из очередного соглашения в рамках СНГ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект закона о выходе из Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами - участниками Содружества Независимых Государств", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.

Соглашение было подписано в Москве 25 ноября 1998 года и ратифицировано Украиной 20 апреля 2000 года.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.