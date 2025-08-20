ЦАХАЛ начал действовать на подступах к городу Газа

Гостелерадиокомпания Kan ранее сообщила, что подразделения израильской армии уже начали вести боевые действия в пригородах Газы, осуществляя подготовку к расширению маневра

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 августа. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала действовать на подступах к городу Газа в рамках подготовительной фазы операции по его захвату для искоренения оплотов радикального движения ХАМАС. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель израильских военных бригадный генерал Эфи Дефрин.

"В соответствии с директивами политического руководства и после утверждения планов начальником Генштаба ЦАХАЛ начал следующую фазу войны - вторую фазу операции "Колесницы Гидеона". Мы начали подготовительные действия, и уже сейчас войска удерживают окраины города Газа", - сказал он. По словам Дефрина, "подразделения действуют на местности в районе Аз-Зейтун на окраине города Газа", где "в последние дни войска обнаружили подземный туннель с оружием". Кроме того, "проводится операция в районе Джабалии", "в ближайшее время к ней присоединятся дополнительные силы".

Представитель армии отметил, что "концентрация войск в районе города Газа стала возможной благодаря успехам операции "Колесницы Гидеона". "Сегодняшний ХАМАС - это уже не тот ХАМАС, что был до операции", - добавил он, пообещав, что израильские военные "нанесут еще больший урон ХАМАС в городе Газа".

Армейская пресс-служба после заявления Дефрина отчиталась о достижениях с момента возобновления боевых действий в секторе Газа 18 марта 2025 года. "За пять месяцев ЦАХАЛ атаковал на территории анклава 10 тыс. целей, уничтожил 2 тыс. вооруженных радикалов и установил контроль над тремя четвертями его территории", - говорится в заявлении.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа. По данным гостелерадиокомпании Kan, операция получила название "Колесницы Гидеона - 2". Kan ранее сообщила, что подразделения израильской армии уже начали вести боевые действия в пригородах Газы, осуществляя подготовку к расширению маневра. По ее информации, планы операции по захвату города будут представлены на утверждение израильского кабмина 21 августа.

8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. Согласно ему, армия будет готовиться к операции в Газе, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий.