"Заезженная пластинка русской угрозы" отвечает многим интересам и отвлекает от других проблем, пишет издание

БУХАРЕСТ, 20 августа. /ТАСС/. Европейский проект Украины предусматривает создание вооруженного и русофобского государства у границ РФ. Это подчеркивается в статье, опубликованной румынской газетой Cotidianul.

"Ожесточенность европейцев на тему гарантий безопасности объясняется не страхом, что их поработят русские. <...> Цель воинственной ожесточенности европейцев - сохранение Украины как форпоста западных интересов под окном России", - говорится в статье.

"Сейчас без устали ставят [на граммофон] заезженную пластинку русской угрозы, она отвечает многим интересам, поддерживает состояние страха, отвлекает от других проблем, - пишет Cotidianul. - Мы хорошо видим, как раздувается милитаристская и русофобская пропаганда в Румынии. Главное, что непрерывное размахивание русской угрозой приносит деньги, много денег. Не может быть безопасности без армии, армии без вооружений, вооружений без денег".

"Украинский проект, который европейские милитаристские силы отстаивали в том числе в Белом доме, это - проект до зубов вооруженного, идеологически натренированного в духе неудержимой ненависти к России государства", - подчеркивает газета.